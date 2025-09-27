В рамках 7-го тура УПЛ 2025/26 Александрия принимает Полтаву, а Заря сыграет с Оболонью. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Полтава

Серебряный призер УПЛ после шести подряд поражений во всех турнирах начала набирать очки. Сначала александрийцы устроили разгром ЛНЗ (4:1), а затем дали бой Динамо в Кубке (2:1) и расписали ничью с киевлянами в чемпионате (2:2). Что наиболее важно, вместе с результатами вверх подтянулся и уровень игры "желто-черных" – и речь не только о "сухом листе" и голе на 11-й секунде в исполнении Булецы.

"Поверили, что у Динамо можем вырвать больше": защитник Александрии о быстром голе, спорном пенальти и супергерое

В Александрии начал прослеживаться порядок. Кирилл Нестеренко сделал пошел на определенное упрощение футбола, отказавшись от прессинга в интенсивности ПСЖ и доминирования на мяче – сейчас команда активнее играет "вторым номером", через выносы на ход вингерам или на форварда-столба (под которого бегут открываться). Очень неплохо себя зарекомендовал Шостак, который перешел с неудобной позиции опорника чуть выше и демонстрирует способность таскать мяч на 50 метров (завершая взятием ворот).

Добиться результата в последних встречах удалось благодаря работе на встречных курсах. И то не без нюансов – Динамо доводя каждое пятое владение до штрафной "аграриев" и создав немало моментов (да и забив дважды). С ЛНЗ же несколько повезло с ударами Цары и расточительством соперников, а разгром установили уже в компенсированное время. Проблемы в опорной зоне и в обороне еще никуда не делись.

А вот в матче с Полтавой александрийцы уже сами вынуждены будут вести игру, взламывая "автобус" и подвергаясь контратакам. Карпаты и Верес не дадут соврать, насколько опасными могут быть дебютанты УПЛ при таком рисунке игры. Подопечные Игоря Тимченко хоть и проиграли пять из шести матчей, но реально провалились только с Металлистом 1925 – это был единственный поединок, в котором полтавчане не забили.

Все остальные матчи полтавчане провели более чем достойно, что позволяет держаться выше Александрии в таблице ожидаемых голов. Впрочем, дебютанту УПЛ все равно трудно – по этому же показателю команда держится в зоне переходных матчей. По ожидаемым пропущенным "горожане" превосходят только Кривбасс и Эпицентр. И это несмотря на феноменальные сейвы Ермолова в последних двух турах.

Кадровая ситуация

Травмированные: Пидлепич (под вопросом), Кобзарь, Щербак, Даниленко

Дисквалифицированные: Жонатан – Коцюмака

Ориентировочные составы на матч Александрия – Полтава

Александрия: Долгий – Скорко, Боль, Беиратче, Огарков – Фернандо – Туати, Шостак, Булеца, Цара – Кулаков

Полтава: Ермолов – Бужин, Ходуля, Веремеенко, Кононов – Мисюра – Одарюк, Онищенко, Хахлев, Галенков – Вивдич

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Способность нынешней Александрии ломать "автобусы" аутсайдеров пока неизвестна. Особенно на фоне возвращения Веремеенко в основу после дисквалификации – а еще вполне возможно возвращение из лазарета Пидлепича. Пробить эту связку полтавских защитников очень непросто.

Тем не менее, моменты у ворот дебютантов всегда возникают. Вот только не верится, что их не будет и у ворот "аграриев". Рискнем поставить на "оба забьют", а вот имя победителя определит рандом. Соперники равны, хотя Александрия немножечко ровнее.

Заря – Оболонь

Луганчане стали лучшим олицетворением тезиса о симпатичной игре, за которую очков не дают. Действительно неудачным был только матч против ЛНЗ, который завершился без голов, а дальше начались веселые качели с кучей моментов – как в чужой штрафной, так и в собственной. Что и говорить, когда Заря в одном туре пропустила после ассиста голкипера соперника, а в следующем сама забила таким образом. Причем первый матч выиграли, а второй – проиграли.

В таком режиме удалось победить Кудривку и Полтаву. Кривбасс и Колос победили "черно-белых", забив по три гола, хотя и сами должны были пропускать столько же. Виктора Скрипника очень подводит оборона, которая допускает слишком большое количество ошибок (особенно на пространстве), однако в поединке с Шахтером тренер попробовал другой подход – насытил центр двумя опорниками, один из которых опускался и растягивал заднюю линию до пяти игроков.

Сработал ли оборонительный замысел? Скорее нет, чем да. Моменты все равно возникали, Шахтер все равно победил, однако Заря пропустила только раз. При этом контратак яркой команде не хватило – хотя они давались. 2-3 раза луганчане вполне могли забивать. Вероятно, в поединке с Оболонью Виктор Скрипник вернется к базовым настройкам.

А значит киевляне получат пространство для контратак. Динамо знает, насколько это может быть опасно – "пивовары" расписали ничью 2:2, да еще и могли забивать в третий раз. В предыдущих же турах подопечные Алексея Антоненко прибивали Александрию и Рух а у Металлиста 1925 отбирали очки.

А вот с Кривбассом с Карпатами случились поражения. Вряд ли те матчи можно назвать равными, но шансы для очередных сенсационных ничьих у киевлян были. Вообще, перед стартом чемпионата все эксперты прогнозировали Оболони борьбу за выживание, однако после 6-го тура команда вообще не кажется аутсайдером – это хороший середняк, который способен цепляться с 9-12 позиции. Заре будет очень непросто.

Кадровая ситуация

Травмированы: Марченко, Мороз (Оболонь)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Оболонь

Заря: Сапутин – Пердута, Джордан, Башич, Вантух – Попара – Слесар, Мичин, Анджушич, Саленко – Будковский

Оболонь: Федоровский – Семенов, Ломницкий, Дубко – Суханов, Слободян, Чех, Черненко, Шевченко – Нестеренко, Устименко

Прогноз "Футбол 24" – оба забьют

Обе команды проводят очень результативные матчи. Они и забивают сами, и пропускают. Здесь бы и зарядить на тотал больше 2,5, однако несколько тревожит перебор голов – согласно ожидаемым показателям, Заря и Оболонь должны были провести на три мяча меньше.

Рано или поздно статистика таких коллективов начинает выравниваться, поэтому сегодня можем и не увидеть феерии. Но "оба забьют" проходить точно должно.

Карпаты – Динамо: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ