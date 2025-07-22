Александрия – Партизан: матчи квалификации Лиги конференций пройдут без гостевых фанатов – известна причина
Александрия не сможет рассчитывать на поддержку болельщиков во время матча квалификации Лиги конференций с Партизаном.
Александрия вскоре сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций с Партизаном. Обе игры с сербами состоятся без гостевых фанатов.
Полесье, Шахтер и Александрия получили соперников в квалификации Лиги конференций
Как сообщает пресс-служба "горожан", такое решение приняли организаторы турнира и представители обоих клубов после всестороннего анализа вопросов безопасности. С целью обеспечения порядка и избежания рисков, гостевым болельщикам не разрешено посещать эти матчи.
Напомним, что первая Александрии и Партизана запланирована на 24 июля, а ответный матч состоится 31 июля в Белграде.
Хамрун банили в ЛЧ через договірняк, 0:10 від Бенфіки, тренер асистував легенді Серії А – момент істини для Динамо