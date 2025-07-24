Александрия номинально принимает Партизан в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА 2025/26. Стартовые составы команд и ссылки на трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Александрия – Партизан состоится 24 июля 2025 года. Футболисты выйдут на газон стадиона GKS в польском Катовице, где украинская команда вынуждена принимать своих еврокубковых соперников. Стартовый свисток эстонского рефери Йоонаса Яановица прозвучит в 20:00.

Александрия – Партизан: анонс матча квалификации Лиги конференций

Где смотреть Александрия – Партизан? На территории Украины игру в прямом эфире покажет Киевстар ТВ. Для просмотра нужно зарегистрироваться по номеру телефона.

Стартовые составы на матч Александрия – Партизан

Александрия: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беирташ, Ндика – Шостак – Безерра, Ковалец, Мишнев, Цара – Амарал

Партизан: Крунич – Роганович, Джурджевич, Шимич, Юрчевич – Угрешич, Карабелев – Вукотич – Костич, Трифунович – Милошевич

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