Александрия вернулась в еврокубки, где не была почти пять лет. В последний раз для прямой путевки группу Лиги Европы хватило третьего места. Сейчас же квалификация Лиги конференций после "серебра" УПЛ. В конце концов, "желто-черные" до сих пор не выиграли ни одного матча в континентальных турнирах.

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Сегодняшний соперник грозный лишь на бумаге. Сейчас Партизан переживает не лучшие времена, и даже полуразобранная Александрия способна успешно ему противостоять. Первые минуты лишь подтвердили эту мысль. Качественного футбола не было, связать больше чем три передачи подряд было сложно обоим соперникам, но у украинцев немного лучше были вертикальные выпады.

До десятой минуты у ворот Милоша Крунича было уже три момента, похожие на опасные. Все возникли после высокого прессинга. Сначала Цара догнал мяч у линии и перспективно прострелил на Амарала, который не смог добраться до мяча. Следом уже голкипер, выбивая, попал в спину того же Амарала в пределах своей штрафной. И, в конце концов, Безерра пытался остроумно перекинуть.

Далее Цара взял инициативу на себя. Теди технично прошел нескольких оппонентов, сблизился с вратарем и пытался его перебросить – это получилось, но мяч прошел мимо дальней штанги. Следующий выпад Александрии стал роковым. Амарал и Безерра организовали очередную атаку, заработали угловой... И после его розыгрыша сербы понеслись в контратаку. Костича на левом фланге никто даже не встретил, поэтому Богдан имел достаточно времени и пространства, чтобы поразить ворота. 0:1.

Сразу же Партизан мог увеличивать преимущество, если бы не эффектный сейв Никиты Шевченко. Через мгновение нечто подобное сделал и его визави. Мишнев набросил на ногу Скорку, чей странный удар мог стать результативным, но Крунич вытащил мяч из-под перекладины. Это была последняя вспышка перед десятиминутным затишьем – будто команды взяли время перевести дыхание.

К счастью, вскоре снова появилась живость. Сербы начали, Вукотич ударом с линии штрафной заставил Шевченко понервничать. В ответ Александрия создала больше и качественнее. Цара просто обязан был сравнивать счет после врывания за спины защитников. Однако, оказавшись перед голкипером, Теди пробил бесхитростно, если не сказать бездарно. А что за магию придумали Безерра с Ковальцом! Аж жаль, что все завершилось лишь очередным неточным ударом Амарала.

Второй тайм нужно было начинать голом. Случайный рикошет позволил Шостаку пробивать примерно с 11-ти метровой отметки. Денис зачем-то взял пример с остальных одноклубников и зарядил где-то выше ворот. Подобное транжирство голевых возможностей – сегодня самый большой соперник Александрии, а не какой-то Партизан...

Забавно в этой ситуации, что таким должны были бы грешить неопытные соперники. А так тинейджеры в составе сербов использовали свои возможности, словно опытные дяди. Огнен Угришич через десять минут после того удара Шостака показал как надо. И это при том, что он был дальше от ворот и под давлением. Шевченко снова не спас. 0:2.

На этом игра Александрии по-настоящему закончилась. Уже не было той команды, которая до перерыва создавала момент за момент и была откровенно лучше соперника. Матч скатился преимущественно к борьбе в центре поля и грязненьким фолам. Разве какая-то ошибка защитников приводила к оживлению на трибунах, где были только украинские болельщики. Вот они заряжали от начала и до конца. Звучали и патриотические лозунги, и чанты в поддержку Нестеренко, и уже классическая "Червона рута".

Лишь под конец Александрия будто проснулась. Немножко поджала. Еще и Мишнев присоединился к когорте игроков, которые не сумели попасть хотя бы в створ ворот Крунича. Ну и не можем вспомнить дальнюю попытку Булецы – с таким же результатом, что и у остальных одноклубников. В итоге очень обидное поражение, потому что подопечные Кирилла Нестеренко заслуживали большего. Теперь задача в ответном матче будет чрезвычайно сложной.