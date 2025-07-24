Александрия в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА 2025/26 сыграет с Партизаном. Анонс и прогноз букмекеров читайте на "Футбол 24".

Сказочное серебро в УПЛ вывело Александрию в квалификацию Лиги конференций, однако этот успех стал финалом долгосрочного проекта Ротаня. Летом команду покинул сам Руслан Петрович вместе со всем штабом, а за ним в Полесье перебрался нападающий Филиппов и правый фулбек Кравченко. Левый фулбек Мартынюк, опорник Калюжный и центрбек Шабанов перешли в Металлист 1925.

Кроме того, не удалось продлить аренду голкипера Ермакова, а центрхав Шепелев покинул клуб свободным агентом. Таким образом, Александрия осталась аж без семи игроков весенней основы. Довольно неприятным является и уход Копины (защитника-универсала) и Джевани (создавал конкуренцию на флангах атаки). Казалось бы, после таких потерь надеяться на прорыв в еврокубках бесполезно – но на самом деле не все так страшно. Пройти Партизан вполне реально.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Конференцій УЄФА 2025/26 між Олександрією і Партизаном. Коефіцієнт на перемогу українців – 2,44. На тріумф сербів фахівці дають 2,98.

Во-первых, в составе остались три ведущих легионеры – центрбек Кампуш, правый вингер Безерра и левый вингер Цара. Во-вторых, место в основе сохранил центрхав Мишнев. В-третьих, часть позиций удалось нормально закрыть благодаря внутренним ресурсам.

Особенно выделяется левый фулбек Ндика, который провел классные сборы. Все эксперты отмечают его огромное влияние на атаку "желто-черных". Весной он забил красивый гол в ворота Оболони. Правда, в защите француз несколько уступает Мартынюку.

Потеря Шепелева компенсируется наличием Ковальца. Да, Кириллу уже 32 года, но под ним есть Булеца и Смирный. Капитан часто работает высоко – практически в роли второго форварда – и в такие моменты он может ротироваться с новичком Матеусом Амаралом. Позицию же левого ЦЗ закрыл крепкий Беиратш, на которого очень интересно взглянуть в официальных матчах.

А вот с форвардом, опорником и голкипером есть проблемы. Во время летних сборов на острие атаки пробовали Кулакова и Амарала, однако они не забили ни одного из трех голов "желто-черных". Найти опытную альтернативу Калюжному тоже не удалось – вместо него будет играть Шостак, который по природе является атакующим хавом.

Другим вариантом может быть Ващенко. 19-летний опорник неплохо выглядел в предыдущем сезоне, но пропустил несколько летних спаррингов. На воротах же снова стоит Шевченко – и это вряд ли устраивает новый тренерский штаб, ведь Никита слаб в игре ногами. На сборах он имел несколько привозов.

Кстати, о тренерском штабе. Александрия решилась на очень смелый ход, доверив команду 33-летнему Кириллу Нестеренко. Украинские фаны могут помнить его по тактической аналитике на телеканалах "Футбол". Он начинал в молодежке донецкого Металлурга, но не смог стать игроком из-за травм – зато набрался немало опыта в роли ассистента тренера.

Нестеренко работал в каменской Стали, карагандинском Шахтере, Каспии и Левски. Его тактические взгляды близки к Ротань-стайлу – владение мячом, прессинг, высокая интенсивность, активное привлечение голкипера к билд-апу и тому подобное. Правда, на сборах было много экспериментов, поэтому делать далеко идущие выводы рано. Целостную картину увидим в матче с Партизаном.

Сербы за год после разгрома от Динамо особо не изменились. Они снова скатались на "Братский турнир" в Москву, снова стали вторыми в чемпионате и снова проваливают отбор в еврокубки. В Лигу конференций белградцы спустились, вылетев из Лиги Европы – в серии пенальти они уступили кипрскому АЕКу.

Лучшего футболиста предыдущего сезона – форварда Салданью – Партизан продал в ОАЭ. Состав сербов дороже на 7 миллионов евро, но коллектив не может похвастаться футболистами, которые находятся на слуху. Средний возраст основы низкий, а игроков с широким опытом в еврокубках практически нет.

Исключением остается 37-летний Бибрас Натхо, который когда-то играл за московский ЦСКА. Также стоит отметить 29-летнего Альдо Калюлю – воспитанник Лиона создал определенные проблемы для левого фланга обороны Динамо в предыдущем сезоне. Интересным кадром является центрбек Матея Милованович, воспитанный Аяксом, однако он травмировался.

В конце концов, следует отметить 19-летнего Йована Милошевича, воспитанного Штутгартом – в свои 19 лет серб провел 5 матчей Бундеслиги. Именно поэтому противостояние с Партизаном несколько тревожит. Александрия в плане опыта еще слабее.

Кадровая ситуация

Кроме Миловановича, Партизан рискует потерять Демба Сека. Это – самый опасный футбол в составе сербов. 24-летний правый вингер с опытом выступлений за Торино забил гол АЕКу, но получил повреждение в чемпионате. Его участие находится под большим сомнением.

Также на дисквалификацию нарвался ведущий опорник Драгоевич. Александрия же приехала в Белград без Беляева и Шулянского. Оба остаются в лазарете.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Партизан

Александрия: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беирташ, Ндика – Шостак – Безерра, Ковалец, Мишнев, Цара – Амарал

Партизан: Крунич – Роганович, Джурджевич, Шимич, Юрчевич – Угрешич, Карабелев – Калюлю, Натхо, Трифунович – Милошевич

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5

Можно не сомневаться, что на старте встречи Партизан попытается зажать "желто-черных" – но что из этого получится? За три матча в новом сезоне сербы забили всего два гола.

Партизан не стал намного лучше прошлогодней версии. У нашего соперника нет уж слишком большого преимущества в кадровом потенциале, а в тактическом плане ничего особенного белградцы не демонстрируют. Подопечные Кирилла Нестеренко в теории имеют все для победы – в них верят даже букмекеры.

Мы не станем рисковать с прогнозами относительно победителя, но высокой результативности не ожидаем. Александрия и Партизан нынче забивают мало. Тотал больше 2,5 они пробить не должны.

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