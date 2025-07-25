Партизан обыграл Александрию (2:0) в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Александрия пропустила уже на 14-й минуте: Костич получил длинную диагональ от Вукотича из центрального круга на левый край штрафной площади и пробил точно в дальний угол.

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После перерыва сербы удвоили преимущество. Милошевич прорвался правым флангом, отдал передачу под удар Угрешичу, который эффектно завершил атаку выстрелом в тот самый дальний угол.

Счет 0:2 остался неизменным до финального свистка. Ответный матч состоится через неделю в Сербии.

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