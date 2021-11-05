Металлист 1925, обжившись в УПЛ и вырвавшись из тисков слишком тяжелого календаря, набрал очень приличный ход, оформив 5-матчевую беспроигрышную серию с 4 подряд победами. Только в Мариуполе победа харьковчан выглядела не очень справедливой, а в других матчах этот коллектив уверенно бил своих соперников. Вообще, со своим атакующим футболом и ставкой на владение с позиционным контролем "желто-синие" стали любимчками тактических экспертов и болельщиков с утонченным вкусом.

Кривенцов очертил единственный путь Металлиста 1925 после фиаско 1:6 от Зари

Впрочем, идиллию разрушила Александрия, которая полторы недели назад устроила Металлисту 1925 разгром на его же поле (2:5). Ещё через несколько дней подопечных Валерия Кривенцова уничтожила Заря – и теперь пропущенных голов было 6. Обидно, ведь игра харьковчан всё равно выглядела симпатично. Просто очень тяжело ставить современный футбол, не имея топового состава и встречаясь с соперниками, работающими исключительно от твоих ошибок.

Сейчас у Металлиста 1925 появился шанс на реванш. Александрия долгое время впечатляла болельщиков успешными результатами в матчах против топов и пребыванием в зоне еврокубов – впрочем, в последних четырех турах УПЛ пошла компенсация за простоту игры и скрытые Билыком проблемы в обороне. "Желто-черные" за этот период не победили ни разу, расписав ничьи с Вересом, Десной и Рухом при минимуме моментов, а ослабленному составу Ворсклы подопечные Юрия Гуры вообще проиграли.

Частично трудности связаны с потерей Грыня и Ковальца, но в целом спад был ожидаемым. Александрия, при всех плюсах своего контратакующего стиля, демонстрировала классический футбол средняков с массивным оборонным блоком и забросами под контратаки – в таком режиме невозможно быть стабильным. Впрочем, харьковчан в Кубке "желто-черные" разгромили, поэтому списывать команду Юрия Гуры рано.

Кадровая ситуация

Травмированные: Ковалец, Грынь, Стецьков – Пономарь, Жичиков

Дисквалифицированные: Калюжный – Шершень

Ориентировочные составы на матч Александрия – Металлист 1925

Александрия: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков – Копына, Рыбалка – Кирюханцев, Мустафаев, Третьяков – Устименко

Металлист 1925: Сидоренко – Фабинью, Ермаков, Кверквелия, Западня – Габелок – Протасов, Крыськив, Батюшин, Ременюк – Марлисон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В ещё один разгром Металлиста 1925 не верится. Александрия в последнее время выглядит бледно, а харьковчане, невзирая на кучу пропущенных голов, играли весьма неплохо – просто в Кубке "желто-черные" реализовали все моменты, а с луганцам до удаления Шершня всё шло на равных. Сегодня же подопечные Валерия Кривенцова будут очень сконцентрированы, ведь им срочно нужно оборвать серию поражений.

Александрия в родных стенах всегда смотрится мощнее, чем дома. Это несколько компенсирует потерю Ковальца, Грыня и Калюжного, однако проблемы с бледной атакой и ненадёжной обороной никуда не делись. Да и вообще "желто-черные" нестабильны – они могут как прибить Шахтер, так и проиграть Минаю. Нынешняя игровая форма подопечных Юрия Гуры гораздо хуже, чем летом.

Тем не менее, в поражение Александрии тоже не верится. Если в Кубке команде удалось разгромить Металлист 1925 полурезервным составом, то основа точно не должна уступить. Букмекеры предлагают ставить на победу хозяев, но мы рискнем спрогнозировать ничью.

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