Александрия – Мариуполь и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 13-го тура УПЛ Александрия принимает Мариуполь, СК Днепр-1 встретится с Зарей, а Колос – с Олимпиком. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Мариуполь

Александрия на прошлой неделе поразила весь мир, сначала расписав заслуженную выездную ничью с Сент-Этьеном, а затем уверенно отобрав очки у Шахтера на ОСК Металлист. При этом в первом тайме матча против чемпиона бронзовый призёр УПЛ нанёс два раза больше ударов (в том числе и в створ), хотя после перерыва команде Владимира Шарана было труднее. Кроме того, в Кубке Украины александрийцы выбили Зарю. Словом, "жёлто-черные" находятся на пике формы, что очень своевременно – сегодня им нужно набирать очки, ведь луганчане и черниговцы могут оторваться в турнирной таблице.

Мариуполь в прошлом туре уверенно разбил Колос, хотя в первом тайме азовцам не поставили пенальти за игру рукой Федорчука. Затем в Кубке подопечные Александра Бабича выбили Олимпик, а общая беспроигрышная серия его команды во всех турнирах насчитывает уже пять матчей с четырьмя победами. В турнирной таблице также всё хорошо – Мариуполь удалился от СК Днепр-1 уже на пять очков, а Колос отстаёт на два, однако находится в кризисе. Словом, Александрии сегодня будет очень непросто – тем более что очную встречу первого круга азовцы уверенно выиграли.

Статистика противостояния Александрии с Мариуполем

Всего: 17 матчей, 4 победы Александрии, 6 ничьих, 7 побед Мариуполя, разница мячей 18-26.

В Премьер-лиге: 13 матчей (+3, =5, -5, 13-16)

Кадровая ситуация

Травмированные: Ситало (Александрия)

Дисквалифицированы: Шастал (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Мариуполь

Александрия: Панькив – Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородко

Мариуполь: Гальчук – Дава, Яворский, Быков – Кирюханцев, Федорчук, Танковский, Корниенко – Чурко, Вакула, Мишнёв

"Изюминки" матча:

– Александрия с 3 апреля этого года на своём поле не играет вничью в УПЛ в течение рекордных для клуба 11-ти игр (5 побед и 6 поражений).

– Мариуполь с 24 апреля этого года в гостях больше одного гола за матч в чемпионатах не забивает.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды сейчас на ходу. Александрии мешает невысокая результативность, которую вязкий стиль игры Мариуполя вполне может снизить ещё больше – впрочем, азовцы и сами не отмечаются феериями. Учитывая тот факт, что "желто-черные" потратили много сил за последние недели, можно ожидать результативную ничью, однако сделать гарантированный прогноз на этот матч практически нереально. Тут может произойти всё, что угодно.

СК Днепр-1 – Заря

СК Днепр-1 совсем расклеился. Подопечные Дмитрия Михайленко проиграли последние четыре матча УПЛ (в частности, Олимпику) и вылетели из Кубка от Ингульца, что очень раздражает болельщиков нового клуба – в их кругах даже ходят разговоры о необходимости отставки главного тренера. Подобные результаты буди прогнозируемыми, ведь "желто-чёрные" является слишком молодым коллективом, которому ставили задачу просто закрепиться в элите. Тем не менее, такая длинная проигрышная серия для СК Днепр-1 действительно неприемлема – при всей молодости и сырости, кадровый потенциал команды не настолько низок.

Заря в последнее время выглядит очень убедительно. Да, луганчане вылетели из Кубка, проиграв Александрии, но перед этим они победили Десну и разгромили Ворсклу – да и вообще последнее поражение "мужиков" в чемпионате было зафиксировано в перестрелке против Шахтера на ОСК Металлист (4:3). Из провалов можно вспомнить разве что недавнюю нулевую ничью со Львовом, ведь там во втором тайме атака Зари расклеилась – впрочем, каждый из лидеров УПЛ в этом сезоне допускает нечто подобное. После этого "чёрно-белые" стали только сильнее, поэтому СК Днепр-1 сегодня не позавидуешь.

Статистика противостояния СК Днепр-1 с Зарей

Всего: 1 матч, 0 побед СК Днепр-1, 1 ничья, 0 побед Зари, разница мячей 1-1.

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =1, -0, 1-1)

Кадровая ситуация

Травмированные: Майборода, Казаков (Зоря)

Дисквалифицированы: Сафронов, Вакулко (СК Днепр-1)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Заря

СК Днепр-1: Юрчук – Романюк, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Кравченко – Коркишко, Когут, Батагов, Назаренко – Супряга

Заря: Шевченко – Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня – Кочергин, Юрченко, Леднев – Громов, Русин

"Изюминки" матча:

– СК Днепр-1 в УПЛ на своём поле вничью ещё не играл (по 3 победы и поражения).

– Заря не проигрывает в УПЛ 5 матчей подряд (3 победы и 2 ничьи), пропустив за это время лишь один гол.

– 200-й матч в УПЛ может провести Артём Громов (Зоря).

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

СК Днепр-1 побеждает только в родных стенах, но на этот раз соперник слишком силён. Конечно, команды вроде Зари не застрахованы от осечек с коллективами послабее, а матч первого круга завершился вничью – впрочем, фаворитом всё равно остаются луганчане. Если не случится чего-то особенного, то они уверенно заберут три очка.

Колос – Олимпик

Колос долгое время достойно держался окружении опытных середнячков УПЛ, удерживая шестую позицию, но затем поплыл, проиграв четыре подряд матча с общим счетом 0:13 – десять голов пропустили от грандов, ещё два от Мариуполя в чемпионате и один от кризисной Ворсклы в Кубке. Да, ковалёвцы создавали неплохие моменты и страдали от судейского произвола, однако разница мячей слишком велика. Словом, дебютант попал в зону турбулентности, но этого можно было ожидать – в отличие от пребывания в зоне плей-офф за еврокубки. Подопечные Руслана Костишина всё ещё остаются опасным соперником – особенно для ближайших конкурентов.

Олимпик после разгрома от Зари начал оживать, что вылилось в 90 минут ничьи с Десной и победы над Ворсклой и СК Днепр-1. Возможно, где-то дончанам и повезло в тех матчах, однако за фарт команда расплатилась вылетом из Кубка от Мариуполя (0:1). В целом, подопечные Висенте Гомеса выглядят очень интересно, но заметно, что команда до сих пор сыра – ей очень нужно пройти зимние сборы. Впрочем, не менее важно победить Колос, ведь зона вылета всего в трёх зачётных баллах позади – прямо в этом туре "олимпийцы" никуда не упадут, но с кем же ещё набирать очки, как не с ковалёвцеми в их нынешней форме?

Статистика противостояния Колоса с Олимпиком

Всего: 1 матч, 1 победа Колоса, 0 ничьих, 0 побед Олимпика, разница мячей 1-0.

В Премьер-лиге: 1 матч (+1, =0, -0, 1-0)

Кадровая ситуация

Травмированные: Гавриш (Колос; под вопросом)

Дисквалифицированы: Максименко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Колос – Олимпик

Колос: Волынец – Зозуля, Парамонов, Черноморец, Сахневич – Милько, Ореховский – Ильин, Костышин, Волков – Нехтий

Олимпик: Крынский – Ксёнз, Лукьянчук, Гришко, Вантух – Завийский, Цимбалюк – Имери, Тейшейра, Политыло – Дийе

"Изюминки" матча:

– Пропускная клубная рекордная серия Колоса в УПЛ началась 22 сентября и продолжается уже 5 игр (14 мячей).

– Безголевая клубная рекорда серия ковалёвцев в УПЛ продолжается 316 минут.

– Игроки Олимпика с начала чемпионата на полях соперников больше одного гола за матч не забивали.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Команды выглядят слишком равно, чтобы просто так отдать кому-то предпочтение. Ничья устроит оба коллектива, поэтому её можно назвать наиболее вероятным исходом.