Александрии после ухода Владимира Шарана и ряда лидеров предсказали чуть ли борьбу за выживание, однако под руководством Юрия Гуры обновленная команда стала еще более опасной для топов. "Желто-черные" (хотя в зелено-белых футболках александрийцы играют чаще) победили Шахтер, Зарю и Колос, а в поединке против Динамо неделю назад они пропустили единственный гол аж на 90+ 5-й минуте – с довольно неоднозначного пенальти. После этого главный тренер и футболисты всю неделю говорили о несправедливости.

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Правда, в статистическом плане Александрия проиграла разгромно по всем параметрам, провалив даже "святая святых" – единоборства. Равной игры на НСК не было и в помине, однако держать "нули" с Динамо течение 95 минут все равно трудно любому коллективу. "Желто-черные" доказали, что в новом сезоне команда способна бороться даже за топ-5, хотя для этого необходимо стабильно побеждать середняков и аутсайдеров.

Здесь у коллектива начинаются проблемы. Прибивая топов, подопечные Юрия Гуры невнятно выглядят против слабых соперников. Они проиграли Минаю, разделили очки со Львовом и Черноморцем, и только Ингулец удалось переиграть – а после этого команда еще и одолела Таврию в Кубке. Может ли это сигнализировать об улучшении футбола в подобных поединках? Встреча с Мариуполем должна дать ответ.

Ранее поединки с азовцами были тяжелыми для всех середняков УПЛ, однако сейчас этот коллектив отчаянно борется за выживание. После ничьи со Львовом в первом туре подопечные Остапа Маркевича проиграли пять матчей подряд – и хоть не все поражения были по игре (команда забивала три гола в ворота Зари, например), кресло под главным тренером зашаталось. Затем Мариуполю удалось переиграть Колос, однако уже в кубковой встрече с Волынью все могло завершиться вылетом в результате серии пенальти.

Все это время Остап Маркевич требовал усиления состава, причем ему были нужны опытные исполнители. И вот он получил их – на берег Азовского моря приехали 25-летний хавбек Спировски (игрок сборной Северной Македонии) и 31-летний хорватский защитник Босанчич. Кроме того, из лазарета вернулся Очеретько, а после матча с Шахтером тренерский штаб снова может рассчитывать на арендованных исполнителей. Словом, в кадровом плане дела Мариуполя пошли вверх.

Правда, за неделю команда намотала безумные круги по стране, сначала приехав в Ковалевку, затем – в Луцк, а оттуда посетила Александрию. Такие турне не могут не отразиться на физической форме, однако азовцам деваться некуда. Они идут на предпоследней позиции в турнирной таблице, поэтому побеждать необходимо при любых условиях.

Кадровая ситуация

Травмированые: Чоботенко (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Кирюханцев (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Мариуполь

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Демченко, Калюжный – Кожушко, Ковалець, Третьяков – Спинелли

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Микицей, Удод, Стасюк – Чех, Очеретько – Кащук, Мышнёв, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Мариуполь, конечно же, способен создать проблемы середнякам. Тем более, когда речь идет об Александрии, которой в таких матчах трудно – оппоненты закрываются, а "желто-черным" приходится ломать оборону в позиционных атаках, в которых команде очень трудно, но сегодня должно быть проще.

Азовцы имеют худшую оборону в чемпионате (21 пропущенный гол в восьми турах), поэтому в основном подопечные Остапа Маркевича пытаются перестрелять соперника. Впрочем, александрийцы в обороне настолько прочны, что даже Динамо с Шахтером не могут забить им больше одного мяча. На встречных же курсах команда Юрия Гуры выглядит значительно стабильнее и эффективнее. Именно поэтому стоит ожидать победы хозяев.

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