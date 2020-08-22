toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ПСЖ - БАВАРИЯ ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Александрия – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча

22:05 - Читати українською
Александрия – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча
Александрия – Мариуполь – 4:1 / УПЛ

Подопечные Владимира Шарана на своем поле разгромили команду Остапа Маркевича. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

45’ Дмитрий Шастал
47’ Артем Гордиенко
49’ Богдан Мышенко
90+1’ Денис Безбородько
 
Андрей Кулаков 83’
45’ Дмитрий Шастал
47’ Артем Гордиенко
49’ Богдан Мышенко
83’ Андрей Кулаков
90+1’ Денис Безбородько

Гости держались до 45-й минуты, но перед самым перерывом ошиблись: Лучкевич подал с правого фланга и Шастал расстрелял ворота Гальчука с минимальной дистанции.

Святая вода и отец Христофор: Александрия оригинально завершила подготовку к новому сезону – фото дня

Сразу после перерыва хозяева в течение двух минут забили дважды и в воздухе запахло разгромом. Под конец матча Андрей Кулаков несколько подсластил горечь поражения, однако уже в добавленное Денис Безбородко снова увеличил преимущество своей команды до трех голов, выйдя один на один с голкипером Мариуполя.

Александрия разгромила Мариуполь в первом матче Маркевича в УПЛ

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Главные новости футбола 21 августа: Севилья снова выиграла Лигу Европы, первая официальная победа Динамо с Луческу
07:00
6975
Теги
Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Александрия - Мариуполь Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
24
мин
ПСЖ
22:00
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?