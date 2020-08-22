Александрия – Мариуполь – 4:1 – видео голов и обзор матча

Гости держались до 45-й минуты, но перед самым перерывом ошиблись: Лучкевич подал с правого фланга и Шастал расстрелял ворота Гальчука с минимальной дистанции.

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Сразу после перерыва хозяева в течение двух минут забили дважды и в воздухе запахло разгромом. Под конец матча Андрей Кулаков несколько подсластил горечь поражения, однако уже в добавленное Денис Безбородко снова увеличил преимущество своей команды до трех голов, выйдя один на один с голкипером Мариуполя.

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