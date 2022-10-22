Футболистам Александрии перед стартом сезона поставили задачу зацепиться за медали. Требование было подкреплено неплохими трансферами и стабильным финансированием Пока команда держится в необходимом темпе – подопечные Юрия Гуры идут всего в одном очке от третьей позиции. И это при том, что коллектив пропустил два тура подряд из-за ракетной угрозы.

Существовали определенные опасения, что после длительной паузы в игровом ритме Александрия будет иметь проблемы на поле, но матч с Кривбассом в предыдущем туре завершился заслуженной победой (3:1). Правда, криворожане набили вдвое высший показатель xG и выглядели острее в первые полчаса – лишь после этого "аграрии" перехватили контроль над поединком. С другой стороны, даже при невыразительном футболе подопечные Юрия Гуры вели в счете, так что можно констатировать приличный запас прочности у александрийцев.

У Львова же ситуация очень печальная. Команда Олега Дулуба остается с единственной победой в УПЛ, набрав скромное очко в последних трех турах. После проигрыша Вересу (1:3) в предыдущем туре "горожане" опустились на 13-ю позицию, причем этот результат заслуженный – по ожидаемым очкам коллектив держится всего на одну строчку выше.

Футбол львовян хромает по всем параметрам. В частности, атака является худшей в УПЛ. Да, Кривбасс и Черноморец забили ещё меньше, однако у них хотя бы моменты есть. Львов же по показателю ожидаемых голов идёт на дне таблицы – команда не дотянула даже до своих 6-ти забитых мячей. Оборонительный блок тоже слабенький – соперники наиграли на 7,27 ожидаемых голов, а "горожане" умудрились глотнуть 12. Словом, у Олега Дулуба ещё очень много работы.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Дячук – Бусько

Ориентировочные составы на матч Александрия – Львов

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков – Рыбалка, Дрышлюк – Калитвинцев, Ковалец, Третьяков – Кобзарь

Львов: Пономаренко – Микитюк, Муравский, Крушинский – Полегенько, Шишка, Васильев, Мильченко – Бойко – Бугай, Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры считают фаворитом Александрию, что и неудивительно. Впрочем, в нынешней УПЛ фактор рандома играет очень большое значение – все команды примерно равны, у всех есть проблемы и все они способны провалиться в любой момент. Или же сотворить сенсацию.

Львов, несмотря на слабенькую атаку, в предыдущих двух турах забивал, а Александрия во вторник доказала неидеальность своей обороны. Именно поэтому можно ожидать гол в воротах Билыка – впрочем, по всем остальным показателям распределение сил кажется уж слишком неравным. Команда Юрия Гуры мощнее как в кадровом, так и в игровом плане, поэтому ставим на победу "аграриев".

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