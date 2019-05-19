Александрия – Львов: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках 29-го тура УПЛ принимает Львов. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Данный матч имеет огромное значение для обеих команд. Сейчас Александрия опережает Зарю на 9 очков, но у луганчан сегодня встреча против Шахтера – поражение "мужиков" в ней довольно вероятно. Если подопечные Владимира Шарана при этом переиграют Львов, то они за три тура до окончания чемпионата официально возьмут бронзовые медали, что очень приятно для домашнего поединка. Львов же в таком случае отстанет от пятого Мариуполя на девять очков и увеличит собственную разницу голов как минимум до -13 – у азовцев же пока -9. При этом у львовян ещё два матча против грандов, что де-факто означает конец и без того призрачных надежд на борьбу за еврокубки.

Александрия в прошлом туре проиграла Шахтеру, однако выступила весьма достойно – до 60-й минуты счёт был 1:1, но в дальнейшем "жёлто-черные" не выдержали давления "горняков". Перед этим они расписали с Динамо выездную ничью, хотя и без ляпов не обходится – так, подопечные Шарана проигрывали в ключевом поединке луганской Заре. Впрочем, общая форма александрийцев довольно симпатичная; эта команда умело прессингует и держит компактность, а также сильно выглядит на стандартах – в текущем сезоне соперникам с них прилетело уже 10 голов. Взятие бронзы для этого коллектива является лишь вопросом времени.

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Львов весной откровенно разочаровал. "Горожане" проиграли шесть последних матчей в чемпионате и вылетели из Кубка, а в последних трёх турах ещё и перестали забивать – суммарно они завершились со счётом 0:8. Даже обескровленному травмами и удалениями Динамо, которое играло вдевятером, львовяне не смогли забить хотя бы один одного мяча, но и это не вся беда. В СМИ всё чаще звучат слухи о том, что Львов ожидает закрытия клуба, ведь владелец Богдан Копытко разочаровался в проекте. Словом, картина ужасная.

"Изюминки"

– Львов не забивает голов в Премьер-лиге на протяжении 318-ти минут.

– 10-й гол в УПЛ могут забить Артем Ситало, Денис Дедечко, Кирилл Ковалец (все – Александрия).

– Юрий Панькив с Александрии и Владимир Адамюк из Львова с начала Чемпионата выступают без замен.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: нет

Травмированные: Грицук (Александрия)

Под вопросом: Цуриков, Ковалец, Шендрик (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Львов

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Шендрик, Стецьков – Запорожан – Протасов, Банада, Гречишкин, Полярус – Ситало

Львов: Сарнавский – Висенте, Адамюк, Парамонов, Воронин – Приймак, Мартан – Педро, Феррейра, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Львов остаётся непростой командой, которая может упереться и создать проблемы – на КСК "Ника" зимой он уже побеждал. Впрочем, нынешняя игровая форма и ужасный информационный фон вокруг клуба не добавляют уверенности в силах "горожан", в то время как Александрия выглядит мощно. Именно поэтому можно прогнозировать победу подопечных Владимира Шарана.

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