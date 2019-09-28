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Александрия –​​​​​​​ Львов –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

28 сентября 23:18 21 Читати українською
Александрия –​​​​​​​ Львов –​​​​​​​ 2:0 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Александрия –​​​​​​​ Львов –​​​​​​​ 2:0 / ФК Александрия

Александрия провела репетицию перед матчем с Гентом, обыграв дома Львов в рамках 9 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

36’ Евгений Банада
90+2’ Денис Безбородько
 
36’ Евгений Банада
90+2’ Денис Безбородько

Александрия в рамках 9 тура УПЛ дома принимала Львов. Подопечные Владимира Шарана проводили генеральную репетицию перед матчем группового этапа Лиги Европы против Гента. На 35-й минуте Лучкевич прострелил на Банаду, а тот поразил ворота Бандуры.

Александрия уверенно обыграла Львов и поднялась на второе место

После перерыва команды не создавали большого количества моментов, но больше опасности было от львовян. Однако, Денис Безбородко на последних секундах встречи поставил точку и помог Александрии выйти на 2 позицию в таблице.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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