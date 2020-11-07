Александрия – Львов – 1:0 – видео гола и обзор матча
19:56 - Читати українською
Александрия минимально победила Львов в 9-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".
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Александрия и Львов провели очень бедный на моменты первый тайм. Картина во второй 45-минутке не слишком изменилась, однако подопечным Шарана удалось отличиться с пенальти – Клименчук сыграл рукой в собственной штрафной, а Третьяков наказал львовян.
Александрия благодаря пенальти удержала минимальную победу над Львовом
Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Шарана со счетом 1:0. После 12-ти туров Александрия набрала 13 очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице. Львов с четырьмя зачетными баллами остается на предпоследней строчке.
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