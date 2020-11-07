Александрия минимально победила Львов в 9-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Александрия и Львов провели очень бедный на моменты первый тайм. Картина во второй 45-минутке не слишком изменилась, однако подопечным Шарана удалось отличиться с пенальти – Клименчук сыграл рукой в ​​собственной штрафной, а Третьяков наказал львовян.

Александрия благодаря пенальти удержала минимальную победу над Львовом

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу подопечных Шарана со счетом 1:0. После 12-ти туров Александрия набрала 13 очков и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице. Львов с четырьмя зачетными баллами остается на предпоследней строчке.