Александрия – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

Львов на выезде минимально победил Александрию (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча Александрия – Львов.

Львов минимально переиграл Александрию. Первый тайм команды провели на равных, а вот во втором Львов захватил инициативу и вышел вперед в счете, Педро замкнул передачу Бруно с фланга. Львовяне продолжили контролировать ситуацию, тогда как Александрия ничего не смогла создать.

Благодаря этой победе Львов набрал 33 очка и остался на шестой строчке. Александрия с 48-ю пунктами осталась третьей.

Львов на выезде минимально обыграл Александрию и прервал трехмесячную безвыигрышную серию