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Александрия – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча

19 мая 17:47 120 Читати українською
Александрия – Львов – 0:1 – видео гола и обзор матча
Александрия – Львов – 0:1 / фото ФК Львов

Львов на выезде минимально победил Александрию (1:0). Смотрите видео гола и обзор матча Александрия – Львов.

 
Педро Феррейра да Силва 58’
58’ Педро Феррейра да Силва

Львов минимально переиграл Александрию. Первый тайм команды провели на равных, а вот во втором Львов захватил инициативу и вышел вперед в счете, Педро замкнул передачу Бруно с фланга. Львовяне продолжили контролировать ситуацию, тогда как Александрия ничего не смогла создать.

Благодаря этой победе Львов набрал 33 очка и остался на шестой строчке. Александрия с 48-ю пунктами осталась третьей.

Львов на выезде минимально обыграл Александрию и прервал трехмесячную безвыигрышную серию

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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