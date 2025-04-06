Один из центральных матчей тура проведут на КСК Ника. Встреча имеет важнейшее значение для обеих команд. Александрия борется за вторую позицию, имея +6 от Шахтера, но "горняки" имеют игру в запасе – таким образом, всего одно поражение может сравнить команды в турнирной таблице. Кривбасс же отстает от четвертой позиции, где засело Полесье, на два зачетных балла.

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Да, криворожане тоже имеют матч в запасе, однако она представляет собой доигровку с дончанами. Словом, осечка недопустима для обоих коллективов. Они будут играть на победу – вот только Александрии добыть ее будет несколько сложнее. Подопечные Руслана Ротаня подходят к поединку на фоне усталости от 120-минутной кубковой битвы против Шахтера.

"Горожане" вроде и имеют мощный состав, однако для ротации в столь важной встрече вариантов немного. Относительно уверенно можно заменить только центрхавов – Смирный конкурирует с Мишневым и Шепелевым на равных, да и Ковалец еще способен удивить. Теоретически можно предоставить чуточку отдыха Мартынюку, ведь есть хороший фулбек Ндика. Впрочем, даже эти перестановки слишком чувствительны для топ-матча.

Между тем, Кривбасс готовился к матчу целую неделю. Подопечные Юрия Вернидуба и без того демонстрировали прекрасную физическую готовность, что позволило зацепиться за ничью с Шахтером. При этом команду устроит желание Александрии доминировать на мяче, ведь сильнее всего криворожане выглядят в контратаках.

Но у них есть свои проблемы. Главной стало отсутствие Твердохлиба. Егор имеет лучшую реализацию среди всех футболистов УПЛ, превратив в голы аж 40% своих ударов – причем хавбек забивал в последних шести матчах, когда выходил в основе. Его шикарное врывание из глубины и замыкание подачи в матче с Ворсклой принесло Кривбассу минимальную победу, однако сегодня Твердохлеб дисквалифицирован.

Вообще, лидерам обоих коллективов даже время проявить себя. Лобовые встречи с прямыми конкурентами Александрии пока что дают непросто – "горожане" прекрасны во всем, за исключением создания разницы в топ-матчах. Кривбасс же в 2025 году умудрился проиграть Ингульцу и потерпел разгром от Вереса, да и Ворсклу одолели натужно.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шулянский – Якимец

Дисквалифицированные: Твердохлеб (Кривбасс)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Кривбасс

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Ндика – Калюжный – Безерра, Смирный, Мишнев, Цара – Филиппов

Кривбасс: Маханьков – Понедельник, Романчук, Конате, Дибанго – Илич – Кузык, Хомченовский, Микитишин, Мендоса – Соса

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал меньше 2,5

Поединок обещает быть эмоциональным, жестким, с матом и невысоким количеством моментов. Ставки слишком высокие, а соперники примерно равны. Учитывая этот факт, мы поставим на тотал меньше 2,5. И все же рискнем поставить на ничью, хотя небольшое преимущество имеет Кривбасс – гости более свежие.

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