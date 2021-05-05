Александрия – Колос – 0:2 – видео голов и обзор матча, который принес ковалевцам выход в еврокубки
Колос переиграл Александрию в 25-м туре чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
Ковалевцы захватили инициативу с первых минут, что в конце тайма конвертировалось в пенальти. Стецьков сфолил против Ильина, а удар с отметки уверенно реализовал Петров. Сразу после перерыва Ореховский удвоил преимущество Колоса.
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Александрия помчалась отыгрываться, но забить хотя бы гол не смогла. 2:0 – команда Костышина набрала 41 очко и гарантировала себе место в топ-5, что дает путевку в Лигу конференций сезона 2021/22. Александрия же осталась на 7 месте с 29 пунктами.