Ковалевцы захватили инициативу с первых минут, что в конце тайма конвертировалось в пенальти. Стецьков сфолил против Ильина, а удар с отметки уверенно реализовал Петров. Сразу после перерыва Ореховский удвоил преимущество Колоса.

Колос гарантировал себе еврокубки, обыграв Александрию – ковалевцы продолжили рекордную серию и испортили юбилей Шарану

Александрия помчалась отыгрываться, но забить хотя бы гол не смогла. 2:0 – команда Костышина набрала 41 очко и гарантировала себе место в топ-5, что дает путевку в Лигу конференций сезона 2021/22. Александрия же осталась на 7 месте с 29 пунктами.