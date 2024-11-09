В рамках 13-го тура УПЛ 2024/25 Александрия принимает Карпаты, ЛНЗ сыграет с Оболонью, а Колос – с Кривбассом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Карпаты

Александрийцы в предыдущем туре получили скандальную, но заслуженную победу над Полесьем. Таким образом, они остались одной из двух команд без поражений в УПЛ. Кроме подопечных Руслана Ротаня, таким достижением может похвастаться только Динамо – именно эти клубы и возглавляют турнирную таблицу, имея равенство по очкам. Рано или поздно полет в лидерах завершится, но очень интересно, сколько "горожане" продержатся.

В битве с житомирянами коллектив продемонстрировал все свои достоинства. Александрия легко преодолевала прессинг, комбинируя вместе с голкипером Ермаковым (его признали лучшим вратарем тура). "Желто-черные" забили в контратаке, которую разогнал быстрый вингер Безерра, а также могли забивать после углового – банда Ротаня статистически самая эффективная на стандартах в УПЛ. Было и качественное эпизодическое давление без мяча.

Александрия доказала справедливость своего высокого места в таблице. Правда, существует устойчивое ощущение, что команда выжимает достигла потолка и выжимает максимум, а запаса прочности явно не хватает – несмотря на все преимущество, матч с Полесьем мог завершиться печальнее. Все это дарит Карпатам надежду в битве на КСК Ника.

Львовяне одержали три подряд победы в чемпионате, вырвавшись сразу в зону еврокубков. Круто! Вот только рисунок триумфальных матчей не был уж слишком ярким. Оболонь и Рух одолели с минимальным счетом при относительно равной игре, а Левый Берег до 75-й минуты держал нули на табло. Глядя на эти поединки, трудно поверить в серьезные претензии на топ-5 или даже топ-7.

Тем не менее, Карпаты не демонстрируют какого-то оверперфоманса – ожидаемая статистика совпадает с реальными показателями. Присутствует даже определенный недобор по голам, ведь львовяне должны были забить на три больше.

Именно поэтому Александрия не имеет права расслабляться. У "львов" есть центрбек Педрозу с классной передачей, а также откровенно читерные подачи Мирошниченко, такой же читерный Адамюк на замыканиях и крайне интересные центрхавы. Что наиболее важно, у них есть Владислав Лупашко.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шулянский, Погорелый (Александрия)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Карпаты

Александрия: Ермаков – Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Джевани, Ковалец, Мишнев, Безерра – Филиппов

Карпаты: Кемкин – Мирошниченко, Бабогло, Педрозу, Адамюк – Альварес – Пидлепенец, Чачуа, Бруниньо, Очеретько – Невес

Прогноз "Футбол 24" – победа Александрии или ничья

Рискнем поставить на продолжение беспроигрышного хода Руслана Ротаня. Во-первых, Карпаты при всех своих достоинствах остаются сырыми. Во-вторых, Александрия не давала повода сомневаться в своей силе, уверенно прибивая соперников вроде Полесья или Шахтера.

Да, это не гарантирует "горожанам" отсутствие осечек. Львовяне вполне способны создать проблемы – но победить на КСК Ника будет слишком трудно. Можем поверить в ничью, но более вероятной кажется победа хозяев.

ЛНЗ – Оболонь

Черкасчане после чрезвычайно убедительного старта чемпионата сбавили обороты. Сначала подопечным Андреса Карраско мешал тяжелый календарь с матчами против лидеров, а затем команда стала чередовать победы, поражения и ничьи. В СМИ поговаривают, что такое положение дел вызывает недовольство среди руководства – особенно после вылета из Кубка, где ЛНЗ проиграл перволиговой Виктории.

Пока что никто не говорит о какой-то конкретике, но звоночки тревожные. И странные. У ЛНЗ, несмотря на нестабильность результатов, довольно хорошая ситуация в таблице – команда держится седьмой, но от зоны еврокубков черкасцев отделяет лишь худшая разница голов. По ожидаемым очкам "семенной завод" шестой, причем явного оверперфоманса или недобора нет ни по одному из показателей.

Убедительная победа над Зарей в предыдущем туре продемонстрировала рост силы черкасцев. Футбол Андреса Карраско выглядит симпатично – его подопечные часто заходят в штрафную, создают 5-6 голевых моментов и поддерживают высокую интенсивность без мяча. Игра стала более прагматичной, чем в начале сезона, но за ней интересно наблюдать.

Вряд ли все это радует Сергея Шищенко. Его Оболонь держится на предпоследней позиции, имея равенство по очкам с Ингульцом (последней командой в таблице УПЛ). У "пивоваров" худшая разница голов (-21), а единственная победа в чемпионате произошла еще в сентябре – над тем же Ингульцом. После того киевляне провели 4-матчевую безвыигрышную серию, потерпев три подряд поражения.

Сегодня же у них еще и под вопросом участие основного правого защитника. Грисьо является очень важным игроком в структуре "зелено-белых", однако в предыдущем туре Максим получил травму. О его состоянии клуб не сообщал, потому что зачем это знать болельщикам?

Кадровая ситуация

Травмированные: Дайко (под вопросом), Ассинор, Каплиенко – Грисьо (под вопросом), Прокопенко

Дисквалифицированные: Мединский (Оболонь)

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Оболонь

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Пасич – Ноникашвили – Яшари, Тилль – Бессала, Момо, Топалов

Оболонь: Федоровский – Осман, Приймак, Карась, Стасюк – Витенчук – Суханов, Мороз, Черненко, Близниченко – Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – победа ЛНЗ

Оболонь держится на вере в кейс Виктории, которой удалось победить черкасцев. Вот только киевляне не сильнее представителей Первой лиги. Вряд ли ЛНЗ допустит два провала с такими соперниками – после эффектной победы над Зарей в такой расклад совсем не верится. Ставим на победу подопечных Андреса Карраско.

Колос – Кривбасс

Ковалевцы восхваляли за улучшение футбола в последние месяц-полтора. Александр Поздеев получил сильного нападающего, подтянул молодежь и начал играть прагматичнее – произошел определенный откат ко временам Ярослава Вишняка, что заметно по разнице мячей '(7 забитых голов за 12 туров, 9 пропущенных). Ничья с Полесьем и очень сильный матч с Шахтером выглядели подтверждением правильности пути.

Впрочем, это только демонстрация признаков жизни. До оздоровления коллектива еще очень далеко. За осень Колос одержал всего две победы (при семи играх). Последняя произошла в предыдущем туре, в Полтаве – а перед этим ковалевцы имели 4-матчевую безвыигрышную серию. Кроме того, подопечные Александра Поздеева не могут забить больше одного гола на протяжении 11 туров подряд. Боль.

Кривбассу стабильности тоже не хватает. В конце октября команда одержала две победы подряд, прибив Зарю (1:0) и ЛНЗ (3:1). Это позволило подняться в зону еврокубков, а по ожидаемым очкам криворожане вообще шли третьими – казалось, что у подопечных Юрия Вернидуба начался ренессанс. Впрочем, справедливая ничья с Рухом в последнем туре вернула всех на землю.

Коллективу не хватает реализации, ведь при 17 ожидаемых голах удалось забить только 12. Это много. Сказывается продажа Аду и травма Дибанго, однако и в обороне кадров не хватает. Что и говорить – в матче с Рухом не было ни одного природного центрбека, а позицию левого фулбека давно занимает вингер. Такова плата за шантаж Стецькова.

Кадровая ситуация

Травмированы: Романчук (под вопросом), Дибанго, Лунев (все из Кривбасса)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Кривбасс

Колос: Пахолюк – Поправка, Бондаренко, Красничи, Цуриков – Ориховский, Демченко – Великан, Криворучко, Третьяков – Боливар

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык – Бизимана – Задерака, Вилич, Вакулко, Микитишин – Соса

Прогноз "Футбол 24" – ничья, тотал меньше 2,5

Кривбасс остается в тройке претендентов на пятое место, в то время как Колос скатился в зону переходных матчей. Фаворит кажется очевидным, но ставка на победу нестабильных криворожан кажется рискованной. Ковалевцы вполне способны засушить матч, да и последние результаты у них приличные.

Подопечные Александр Поздеева в последних пяти турах расписали три ничьих (в частности, с Полесьем) и победили Ворсклу, да и с Шахтером должны были цепляться за очки. Это – очень серьезный аргумент, поэтому мы поставим на очередную "мировую". Голов при этом будет немного.

Шахтер выхватил его у МЮ и Милана, он приехал и нокаутировал Барселону в особый день для Месси – теперь делает бизнес