Сборные – это, конечно же, хорошо, но ещё одну неделя паузы на их матчи выдержать было бы трудно. В организме накапливается критическая недостаточность клубного футбола с нормальными скоростями и без разговоров о сырой тактике. Европейские чемпионаты не спешат со стартом, но на помощь пришла родненькая УПЛ с топовой пятничной вывеской. Александрия принимает Ингулец.

УПЛ затвердила дати та час початку матчів восьмого та дев'ятого турів

Кто-то подумает, что назвать этот поединок топовым – это издёвка, однако на самом деле встреча между данными коллективами действительно может быть интересной. Во-первых, это – областное аграрное дерби. Во-вторых, матчи между александрийцами и петровцами в прошлом сезоне оказались чрезвычайно интересными: в Кубке "жёлто-чёрные" вынесли новичка УПЛ со из-за COVID-19 играла молодёжным составом, но Ингулец забил три мяча за тайм после пропущенных четырёх до перерыва. В конце концов, во втором круге "казаки" довольно неожиданно прибили фаворита (1:0).

В новом сезоне тоже можно ожидать хорошей "рубки". Александрия, обновив половину состава и тренерский штаб, вместо прогнозируемой борьбы за выживание вынесла Зарю, Колос и Шахтер, однако при этом проиграла Минаю, расписав ничью с кризисным Львовом и детсадовским Черноморцем. На самом деле, результаты могли быть и хуже, ведь победы были одержаны в явно ничейных матчах, а общий перебор по ожидаемым очкам составляет уже 4,4 балла – это достаточно много.

Подопечных Юрия Гуры на плаву держат хорошие контратаки и фантастическая форма Билыка, которому за первые 6 туров удалось сделать аж 26 сейвов (больше только у Кучерука), предотвратив 2,73 ожидаемых гола (лучший результат в чемпионате).

А вообще Александрия – это парадоксальная команда. Она ​​обороняется очень слабо (8,81 ожидаемый пропущенный гол, больше только у аутсайдеров), сыграв всухую только в трех матчах, но это были самые сложные встречи. Коллектив удержал "ноль" с Колосом, Зарей и Шахтером.

Интересно, что даже в спаррингах "жёлто-чёрные" не уступают лидерам. Во время международной паузы они провели товарищеский матч с СК Днепр-1, расписав ничью – впрочем, здесь уже были пропущенные голы. Поединок завершился со счётом 1:1. В ней уже не мог помочь Шастал, которого отпустили в Полесье. Вместо него клуб арендовал Кирюханцева.

Словом, сегодня Ингулец сыграет с украинским Робин Гудом, отбирающим очки у сильных и отдающим их слабым. Между тем, петровцы тоже сильно начали сезон – и три подряд поражения на старте нового чемпионата не должны вводить болельщиков в заблуждение. Команда в этот период встречалась исключительно с топами УПЛ (Шахтер, Заря, Десна), продемонстрировав убедительный футбол даже при "влётах" со счётом 1:5. За недооценку своих возможностей подопечные Сергея Лавриненко способны болезненно наказать – так произошло уже в четвёртом поединке, в котором "казаки" расписали заслуженную результативную ничью с Динамо.

Вырвавшись из условий сверхсложного календаря, Ингулец расправил крылья, одержав две уверенные победы подряд – над Львовом (2:1) и Мариуполем (3:0). Если бы после этого команда ещё и Зарю прибила в товарищеской встрече, то было бы вообще идеально, однако "казаки" потерпели поражение со счётом 1:3. Впрочем, на результат в спарринге никто не играл. Сергей Лавриненко заявил, что проверял функциональную готовность своих футболистов, оставшись довольным, а пропущенные голы были на совести игроков на просмотре. Никого из них не подписали.

Кадровая ситуация

Травмированные: Рыбалка – Ситало

Дисквалифицированы: Бабогло (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Ингулец

Александрия: Билык – Кирюханцев, Мельник, Дубра, Цуриков – Демченко, Калюжный – Кожушко, Ковалец, Третьяков – Спинелли

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Ковалёв, Бен Салем, Опанасенко – Шишка, Бартулович – Козак, Запорожец, Шарай – Гопе

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Букмекеры считают Александрию фаворитом встречи. Дают о себе знать и победы над сильнейшими клубами Украины, и статус домашнего матча, однако в успех хозяев почему-то не очень верится. "Жёлто-чёрные" в течение первых шести туров играли нестабильно, раздавая очки аутсайдерам – с ними не получается закрыться, работая от контратак, а оборона демонстрировала большие проблемы. Сегодня же ещё и Бабогло выпал.

Ингулец, между тем, отбирал очки у Динамо и провёл две очень убедительных победы над Мариуполем и Львовом. По всем статистическим показателям петровцы выглядят очень симпатично – впрочем, прибить реально сильный коллектив им ещё не удавалось. Именно поэтому наиболее вероятным результатом кажется боевая ничья.

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