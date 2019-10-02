Александрия – Гент: Торуп оценил готовность Пластуна к матчу Лиги Европы

Главный тренер Гента Йес Торуп поделился мыслями относительно матча второго тура группового этапа Лиги Европы против Александрии.

"Мы хорошо стартовали в трех турнирах и играем с уверенностью в наших силах. Должны продолжать в том же духе и в игре против Александрии.

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Это очень важный поединок. Александрии нужно побеждать в домашнем матче, поэтому у нас будет возможность поймать соперника на контратаках.

Пластун готов играть. У него есть новая защитная маска, которую он уже испытал на тренировках", – цитирует Торупа официальный сайт клуба.

Встреча между Александрией и Гентом состоится 3 октября во Львове, начало в 19:55.

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