Александрия – Гент: экс-игрок сборной Украины назвал залог успеха для команды Шарана

Экс-игрок сборной Украины Виталий Лисицкий поделился ожиданиями насчет предстоящего матча 2-го тура Лиги Европы Александрия – Гент.

"Надеюсь на первую победу Александрии. Не скажу, что в матче с Вольфсбургом александрийцы получили такой уж большой опыт, но сыграли на выезде с классным соперником, уже хорошо. Генту можно противостоять только за счет самоотдачи, большого желания.

Яремчук: Играть против Александрии – особое ощущение, но я приехал сюда не как турист

Александрия – достаточно боевая команда, бьется за каждый сантиметр поля. Есть у нее и лидеры, однако Ковалец и Лучкевич не сумели себя ярко проявить в Германии. Дома им будет не легче, но проявить себя нужно – выхода другого нет.

На руку Александрии может сыграть тот факт, что бельгийские клубы обычно играют в атакующий футбол. Команде Шарана, очевидно, проще действовать вторым номером. Важно также рассчитывать силы по ходу поединка.

Против Вольфсбурга очень хорошо начали, но матч длится не 30 или 45 минут, а 90. Тогда, образно говоря, до берега не доплыли. Сейчас важно сделать выводы и взять очки во встрече с Гентом", – поделился Лисицкий в комментарии Команда№1.

Напомним, Александрия встретится с Гентом сегодня, 3 октября, начало игры в 19:55.

Александрия – Гент: анонс матча Лиги Европы