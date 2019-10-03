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Александрия – Гент: Яремчук вспомнил выступления за украинский клуб

20:00 53 Читати українською
Александрия – Гент: Яремчук вспомнил выступления за украинский клуб
Роман Яремчук / HLN.be

Нападающий Гента Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги Европы против Александрии.

 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр

"Когда перешел в Александрию в 2016-м – это было тяжелое время для меня. Но, оглядываясь назад, понимаю, что это был правильный шаг для моей карьеры. В этом клубе я забил первые голы на профессиональном уровне.

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Люди в Бельгии не понимают этого, но Александрия – сильная команда. Они регулярно отбирают очки у Шахтера и Динамо в чемпионате Украины.

Александрия – это украинский Антверпен. Эти команды похожи физическими данными. У Александрии сыгранный коллектив", – поделился Яремчук в комментарии Het Laatste Nieuws.

Напомним, матч 2-го тура Лиги Европы Александрия – Гент начнется в 19:55, текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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