Александрия – Динамо: Венглинский сделал прогноз на матч

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский ожидает напряженный поединок между Александрией и Динамо в рамках 16-го тура УПЛ.

"Динамо обязано побеждать Александрию, но я не думаю, что она с этим согласна. В родных стенах александрийцы играют очень прилично.

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Хорошо, что в строй возвращается Артем Беседин. Дефицит в этом звене чувствуется, несмотря на то, что Вербич справлялся со своими обязанностями.

Забитые мячи будут. Думаю, кто забьет первым, тот и будет праздновать успех. Киевляне в случае взятия ворот будут играть на контратаках, Александрия, если забьет еще больше закроется в защите. Можно предположить, что киевляне выиграют с разницей в один мяч. Результат будет 0:1 в пользу киевлян. Они в хорошем состоянии подходят к противостоянию. Класс Динамо должен проявить себя", – цитирует Венглинского издание 1927.kiev.ua.

Поединок Александрия – Динамо состоится сегодня, 25 ноября, начало в 19:30.

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