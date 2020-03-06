toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Александрия – Динамо: Вантух не поможет команде Шарана из-за соглашения с киевлянами

13:07 21 Читати українською
Александрия – Динамо: Вантух не поможет команде Шарана из-за соглашения с киевлянами
Роман Вантух / Фото ФК Александрия

Защитник Александрии Роман Вантух получит отдых на матч 22-го тура против Динамо.

 

Роман Вантух, который защищает цвета Александрии на правах аренды, не сможет сыграть в матче 22-го тура УПЛ против Динамо, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Буяльский сможет сыграть против Александрии – КДК решил не наказывать лидера Динамо за фол в матче с СК Днепр-1

Права на игрока принадлежат именно "бело-синим" и за договоренностью между клубами Роман не будет выходить на поле в поединках с командой Михайличенко.

Первую половину текущего сезона Вантух тоже провел в аренде, защищая цвета Олимпика.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

blog_ava
Лунин контактировал с боссом Реала: украинец опередил Кепу и Доннарумму, но ждет окончательный вердикт Зидана
15:12
321
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александрия - Динамо Киев Александрия Александрия Роман Вантух Роман Вантух
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
11
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук