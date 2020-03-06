Александрия – Динамо: Вантух не поможет команде Шарана из-за соглашения с киевлянами

Защитник Александрии Роман Вантух получит отдых на матч 22-го тура против Динамо.

Роман Вантух, который защищает цвета Александрии на правах аренды, не сможет сыграть в матче 22-го тура УПЛ против Динамо, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Права на игрока принадлежат именно "бело-синим" и за договоренностью между клубами Роман не будет выходить на поле в поединках с командой Михайличенко.

Первую половину текущего сезона Вантух тоже провел в аренде, защищая цвета Олимпика.

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