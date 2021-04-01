Александрия сможет рассчитывать на поддержку фанатов в матче 20 тура УПЛ против Динамо.

"Желто-черные" на своем официальном сайте сообщили о продаже билетов.

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Кировоградская область остается в "оранжевой" зоне, поэтому избегает многих жестких ограничений. Допуск болельщиков на стадион – одна из привилегий, которые тому же Киеву пока недоступны. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах возле стадиона Ника.

Добавим, что матч Александрия – Динамо состоится 4 апреля, начало в 19:30. Хозяева идут на седьмой строчке УПЛ, а киевляне лидируют с 7 очками отрыва от Шахтера.

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