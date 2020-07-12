Александрия – Динамо: Сабо предсказывает киевлянам большие проблемы

Экс-тренер Динамо и сборной Украины, а ныне телеэксперт, Йожеф Сабо считает, что "бело-синим" придется очень сложно в последних матчах сезона.

"Динамо будет очень сложно успеть восстановиться после победы в Кубке Украины на игру с Александрией, тем более, что киевлянам придется ехать на выездной матч на автобусе. На игроков выпала большая нагрузка в финале – нервное напряжение, 120 минут игрового времени и затем эмоциональная развязка в серии пенальти.

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Думаю, что о серьезной кадровой ротации в Динамо сейчас говорить не стоит, ведь футболистов высокого класса в команде немного. И рассчитывать на скамейку запасных Алексею Михайличенко вряд ли стоит. Поэтому в Александрии динамовцев ждут большие проблемы, ведь восстановиться футболисты точно не успеют.

Команде Шарана очки тоже нужны, она будет готовиться к стыковым матчам, поэтому на игру с Динамо александрийцы будут настраиваться очень серьезно.

После победы Зари над Колосом борьба обостряется не только за серебро, но и за бронзу. Победа в Кубке и очередной титул это, конечно, прекрасно. Но провал в этой гонке будет означать серьезные финансовые потери для столичного клуба. Судя по всему, усиливаться качественными футболистами у Динамо пока нет возможности, поэтому второе место для киевлян хороший шанс заработать более серьезные деньги в Лиге чемпионов, чем в Лиге Европы. Это и будет главной мотивацией команды в последних матчах чемпионата", – сказал Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после 29-ти туров Динамо находится на четвертом месте, набрав 55 очков, Александрия идет пятой и имеет в своем активе 44 балла.

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