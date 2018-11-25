Александрия – Динамо: известны причины низкого ажиотажа вокруг центрального матча тура

На матче 16-го тура чемпионата Украины Александрия – Динамо аншлага не будет.

"Поле готовили еще в начале недели. Подогрев был включен на второй день, поле накрыто. Команда приходила и смотрела на газон, он им понравился, претензий никаких. Поле в прекрасном состоянии.

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А вот ажиотажа с билетами мало. Матч начнется поздно, сейчас уже холодно, поэтому ажиотажа как такового нет. Думаю, если прогнозировать, то придетя тысячи три зрителей, не больше. Очень холодно и поздно. Сомневаюсь, что придет много болельщиков", – сказал директор клуба Дмитрий Китаев в эфире ТК Футбол 1.

Поединок Александрия – Динамо состоится сегодня, 25 ноября, начало в 19:30.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ