Александрия – Динамо: хозяева имеют три серьезные потери перед игрой против киевлян

Александрия не сможет рассчитывать на всех игроков основного состава в матче 30 тура УПЛ против Динамо.

Команда Владимира Шарана имеет три ощутимые потери, информирует Футбол NEWS.

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Павел Пашаев и Дмитрий Гречишкин тренируются по индивидуальной программе и не успеют восстановиться к матчу. Третьей потерей Александрии является Роман Вантух, но у него никаких проблем со здоровьем нет. Защитник не может выйти на поле по условиям арендного договора между клубами.

Напомним, поединок Александрия – Динамо состоится 12 июля, начало в 19:30.

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