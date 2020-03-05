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Александрия – Динамо, Десна – Заря и другие – УПЛ назвала арбитров на матчи 22 тура

13:55 20 Читати українською
Александрия – Динамо, Десна – Заря и другие – УПЛ назвала арбитров на матчи 22 тура
Юрий Можаровский / Сайт УАФ

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 22-го тура украинской Премьер-лиги.

 

Полный перечень судейских назначений появился на официальном сайте арбитров УАФ.

7 марта, суббота

Ворскла – Олимпик – Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Десна – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков), судья VAR – Виталий Романов (Днепр)

Александрия – Динамо – Юрий Можаровский (Львов)

Александрия – Динамо: УАФ отменила использование VAR в поединке УПЛ

8 февраля, воскресенье

Львов – Карпаты – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Колос – Шахтер – Ярослав Козык (Мукачево)

СК Днепр-1 – Мариуполь – Евгений Арановский (Киев), судья VAR – Сергей Бойко (Киевская область)

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УПЛ Юрий Можаровский Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR) Александрия - Динамо Киев
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