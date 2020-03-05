Александрия – Динамо, Десна – Заря и другие – УПЛ назвала арбитров на матчи 22 тура

Комитет арбитров УАФ определил список судейских бригад, которые будут работать на матчах 22-го тура украинской Премьер-лиги.
Полный перечень судейских назначений появился на официальном сайте арбитров УАФ.
7 марта, суббота
Ворскла – Олимпик – Дмитрий Кутаков (Киевская область)
Десна – Заря – Екатерина Монзуль (Харьков), судья VAR – Виталий Романов (Днепр)
Александрия – Динамо – Юрий Можаровский (Львов)
Александрия – Динамо: УАФ отменила использование VAR в поединке УПЛ
8 февраля, воскресенье
Львов – Карпаты – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Колос – Шахтер – Ярослав Козык (Мукачево)
СК Днепр-1 – Мариуполь – Евгений Арановский (Киев), судья VAR – Сергей Бойко (Киевская область)
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