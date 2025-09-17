В среду, 17 сентября, Динамо сыграет матч 1/16 Кубка Украины против Александрии. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч между Александрией и Динамо состоится 17 сентября в 18:00 по киевскому времени.

Где смотреть игру Александрия – Динамо? За ходом матча 1/16 финала Кубка Украины можно будет наблюдать прямо в этой новости по ссылке ниже. Добавим, что матчи стадии 1/16 финала растянутся на 4 игровых дня: 17, 18, 23 и 24 сентября.

Стоит отметить, что в стартовом составе Динамо выйдет скандальный легионер команды Владислав Бленуце. Кроме того, с первых минут появится новичок Динамо Алиу Тиаре.

Стартовый состав Динамо: Моргун – Тиаре, Биловар, Захарченко, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Пихаленок, Кабаев – Бленуце

