Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ

Александрия в рамках заключительного 32-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Турнирного значения поединок не имеет, ведь Александрия ещё в позапрошлом туре стала бронзовым призёром УПЛ, а Динамо отстало от Шахтера на 11 очков. Мотивации командам откровенно не хватает, но у "желто-чёрных" есть определенный запрос на реабилитацию за слабые результаты в конце сезона – подопечные Шарана не знали радости побед в течение шести туров, хотя при этом отобрали очки у киевлян. Их футбол вызывал очень печальные эмоции, однако перестрелка с Зарей в минувшие выходные (3:1) обнаружила улучшение игровой формы – да, луганчане победили, но александрийцы создали вагон классных моментов. Это даёт надежду на то, что сегодня на КСК "Ника" будет весело; в конце концов, осенью Александрия дома уверенно вынесла Динамо. Почему бы не повторить праздник в заключительном туре сезона?

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Мотивацию для киевлян найти сложнее, но у их главного тренера она льётся через край. Судьба Александра Хацкевича в клубе официально ещё не решена, поэтому он должен доказывать умение набирать очки во внутренних соревнованиях – особенно в условиях полурезервного состава, оставшегося в результате травм, дисквалификаций и отъезда молодёжи на ЧМ-2019. Именно поэтому белорус так нервничал при счете 0:1 в пользу Львова в прошлом туре, однако его команда благодаря стараниям Бурды, де Пены и Беседина таки вырвала волевую победу. Для последних двух также очень важно демонстрировать качественную игру: Артёму нужно набирать форму после травмы, а Карлосу – заработать долгосрочный контракт (действующий рассчитан лишь до конца года). В конце концов, вряд ли "бело-синие" хотят завершить сезон поражением и 14-очковым отставанием от Шахтера.

"Изюминки"

– Александрия крупнейшее поражение в Премьер-лиге понесла именно от Динамо – 0:6.

– Динамо в гостях может забить 800-й гол в чемпионатах (ещё 2 мяча) или 90-й раз сыграть вничью.

– Александрия удерживает клубную рекордную пропускную домашнюю серию в чемпионате, которая длится 12 игр – 16 мячей.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Гречишкин – Сидорчук

Травмированные: Кулач – Бойко, Соль, Вербич, Пиварич, Кадар, Буяльский

Под вопросом: Цуриков, Ковалец, Шендрик (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Панькив – Микицей, Бабогло, Бухал, Стецьков – Банада, Довгий – Лучкевич, Дедечко, Протасов – Ситало

Динамо: Бущан – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Андриевский – Цыганков, Шапаренко, де Пена – Беседин

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Учитывая прошлый тур, можно сказать, что Александрия по уровню своего футбола пошла на подъём, а Динамо – на спад. В целом же, обе команды выглядят проблемными, поэтому на фоне кадровых потерь и общей усталости они вряд ли продемонстрируют яркий поединок. Голы точно будут, но делать прогноз относительно победителя встречи трудно; очень осторожно можно говорить о вероятной результативной ничье вроде той, которая была зафиксирована месяц назад в Киеве – впрочем, это лишь слова на бумаге. Всё покажет матч.

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