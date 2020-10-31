В предыдущем чемпионате оба коллектива боролись не за что-нибудь, а за выход в квалификацию Лиги чемпионов, однако в нынешнем сезоне ситуация иная. В первую очередь, пробуксовывать стали подопечные Владимира Шарана, у которых чередуются победы и поражения без ничьих – причем во всех выигрышных поединках они непременно забивают четыре гола. Даже если приходится выходить в полурезервном составе из-за коронавируса.

Десна выглядит убедительнее. В активе северян – ничьи с Динамо и Шахтером, а также уверенная победа над крепкой Зарей. Правда, две недели назад команда Александра Рябоконя без шансов проиграла СК Днепр-1, однако в предыдущем туре она одолела Олимпик. В целом, Десна демонстрирует хороший футбол и высокие показатели ожидаемых голов и очков, однако отсутствие Филиппова ощущается.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Десна

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух – Лучкевич, Гречишкин, Ковалец, Третьяков – Безбородько, Ситало

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Александрийцы в родных стенах непременно побеждают, забивая по четыре мяча, но когда-то этому должен прийти конец . Вероятно, это произойдет именно сегодня, потому что у Десны очень хорошая оборона – лучшая после Динамо и Ворсклы. Да и в атаке северяне будут посильнее Ингульца, забившего в ворота "желто-черных" трижды. Впрочем, черниговцы вообще разделили очки с петровцами, а Александрия ещё лучше умеет делать жизнь на поле невыносимой.

В целом, оба коллектива равны и имеют свои преимущества друг перед другом, поэтому вполне вероятной кажется ничья.

Колос – Олимпик

Колос в начале сезона полюбили за результаты, еврокубки, трансферы, стадион и умелое управление клубом. Да и в целом команда Руслана Костишина нравится своей агрессивностью и самоотверженностью. Энергозатратный футбол ковалёвцев, однако, не мог не привести к некоторому спаду формы – в последних четырёх турах Колос расписал три ничьи, а победу над Мариуполем удалось добыть благодаря "левому" пенальти на последней секунде. Впрочем, характер и кураж у этой команды остается на месте — с Минаем ковалёвцы дважды пропускали, однако забивали в ответ через одну-две минуты.

Олимпик также выдал мощный старт сезона, сделав весомую заявку на сенсацию. В футболе подопечных Игоря Климовского красивым было всё – сама игра, голы, играр Шахаба и результаты. Впрочем, в последних двух турах команда также посыпалась, потерпев сухие поражения от Ворсклы и Десны, да и победа над Александрией сопровождалась кучей судейских ошибок. Словом, сегодня "олимпийцам" тоже есть что доказывать.

Кадровая ситуация

Травмированные: Зотько (Олимпик)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Колос – Олимпик

Колос: Кучерук – Черноморец, Максименко, Гавриш, Кравченко – Богданов, Милько – Смирный, Костышин, Морозко – Лысенко

Олимпик: Кичак – Лебеденко, Снурницын, Гришко, Пасич – Бабенко – Тейшейра, Политыло, Завийский, Бенито – Шахаб

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос в родных стенах поражений не знал, да и вообще в последний раз проигрывал ещё в первом туре, в матче с Шахтером. Олимпик же явно сбавил обороты — это заметно не только по результатам, а и по тому, как играют лидеры. С таким футболом надеяться на благоприятный исход в Ковалёвке дончанам не стоит. На бумаге Колос выглядит фаворитом пары.