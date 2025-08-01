Пресс-служба Александрии заявила, что команде было запрещено выйти на игру против Партизана с флагом Украины. В то же время фанаты сербской команды сделали неожиданное заявление о дружбе с РФ.

“Футбольный клуб Александрия прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом – невозможностью выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Мы – это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, несомненно, в наших руках. Слава Украине!" – заявили представители Александрии.

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А вот ультрас Партизана, известные своей дружбой с РФ, неожиданно предостерегли болельщиков сербской команды, чтобы не допустить нового наказания для клуба.

"В этой игре мы должны быть гораздо умнее коллективно, чтобы не нанести больший вред клубу, чем нам как болельщикам, потому что соперник, который едет к нам из Украины, имеет еще большую защиту, чем та же Европа. Мы видели заявление их тренера, поведение их игроков, скандирование горстки их болельщиков о сербах, а также призывы к нашему братскому клубу и России, но их предупредили.

Этим текстом мы хотим обратиться ко всем фанатам Партизана. Надо, чтобы в эти 90 минут не быть наивными, не поднимать ни одной российской символы, не скандировать ничего против Украины, но чтобы громко поддержать наших игроков и помочь клубу выйти в следующий раунд, а мы по-другому будем давить на игроков соперника", – процитировал заявление болельщиков сербского Партизана Telegram-канал Troublemakers & Ultras Action.

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