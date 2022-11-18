"Это важная для нас победа. В первом тайме у нас были моменты для реализации, но не смогли их выполнить. Однако мы реализовали свои возможности сполна во второй сорокапятиминутке.

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Забивали футболисты, от кого это было даже неожиданно. Например, Богдан Бутко – это вообще защитник, но молодец, использовавший 2 момента. Мы готовились к этому поединку, нам было не просто, но победили.

Осторожная игра в первом тайме? Это не входило в наш план. Просто быстро не смогли войти в игру, можно сказать присматривались к сопернику. Возможно, сами ребята чувствовали, что не надо спешить, но в то же время мы хотели как можно скорее забить", – цитирует ван Леувена официальный сайт Зари.

Напомним, Бутко перед переходом в Зарю долгое время находился без клуба и даже подумывал о завершении карьеры. В текущем сезоне он провел за луганчан 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

Заря разгромила Александрию в битве за третье место, забив 4 гола за 14 минут – Бутко оформил первый дубль в карьере