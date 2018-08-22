Александр Яковенко станет экспертом на ТК Футбол

Бывший полузащитник Динамо Александр Яковенко попробует себя в новом амплуа.

"Каналы Футбол 1/2 работают очень профессионально, по-моему, не хуже, чем европейские аналоги. Для меня это что-то новое, мне интересно.

Надеюсь, никого не разочарую", – сказал Яковенко в эфире канала Футбол 1.

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Дебют Яковенко состоится уже сегодня, Александр будет работать экспертом на матче Аякс – Динамо. Поединок начнется в 22:00.

Напомним, последним клубом Яковенко было киевское Динамо, цвета которого он защищал в 2016 году, после чего завершил карьеру в возрасте 30 лет.

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