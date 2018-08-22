toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АЯКС - ДИНАМО КИЕВ СЕРГЕЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Александр Яковенко станет экспертом на ТК Футбол

18:32 63 Читати українською
Александр Яковенко станет экспертом на ТК Футбол
Александр Яковенко / Фото ФК Динамо

Бывший полузащитник Динамо Александр Яковенко попробует себя в новом амплуа.

"Каналы Футбол 1/2 работают очень профессионально, по-моему, не хуже, чем европейские аналоги. Для меня это что-то новое, мне интересно.

Надеюсь, никого не разочарую", – сказал Яковенко в эфире канала Футбол 1.

Жилмар станет экспертом на ТК Футбол

Дебют Яковенко состоится уже сегодня, Александр будет работать экспертом на матче Аякс – Динамо. Поединок начнется в 22:00.

Напомним, последним клубом Яковенко было киевское Динамо, цвета которого он защищал в 2016 году, после чего завершил карьеру в возрасте 30 лет.

Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Милевский, Ярмоленко и будущие звезды АПЛ – как это было в Амстердаме ранее

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
1
час
:
37
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Александр Яковенко Александр Яковенко Футбол 1 Футбол 2
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лунин может уйти в аренду в Вальядолид
    Іспанія — 14:41293 Лунин может уйти в аренду в Вальядолид
1
час
:
37
мин
Аякс
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук