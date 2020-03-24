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Александр-Арнольд выбрал сильнейшего между Месси и Роналду

06:30 114 Читати українською
Александр-Арнольд выбрал сильнейшего между Месси и Роналду
Лионель Месси и Криштиану Роналду / фото из открытых источников

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд выбрал своего фаворита в извечном противостоянии между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Месси или Роналду? Для меня – Месси. После Ливерпуля моей любимой командой является Барселона. Я чувствую, что у них такие же ценности и убеждения, как и у Ливерпуля.

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Хотел ли бы я поиграть в Германии или Испании? Никогда об этом не думал. Я всегда любил Ливерпуль и поддерживал его. Поэтому у меня не было причин думать о других клубах", – цитирует Александера-Арнольда GQ.

Напомним, в текущем сезоне Александер-Арнольд выделяется между игроков своей позиции чрезвычайной продуктивностью в атаке – в его активе 2 гола и 11 результативных передач в 29 матчах АПЛ.

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