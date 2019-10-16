Александер-Арнольд вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Защитник сборной Англии и Ливерпуля Трент Александер-Арнольд установил невероятное достижение за свой клуб.

Игрок английской команды Трент Александер-Арнольд в сезоне-2018/19 отдал 12 результативных передач в Премьер-лиге. Тем самым он установил рекорд среди защитников по количеству ассистов за один сезон АПЛ, сообщает официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

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Предыдущее достижение принадлежало сразу двум защитникам Эвертона, которые сделали по 11 результативных передач за один чемпионат: Энди Хинчклифф отличился таким достижением в сезоне 1994/95, а Лейтон Бейнс – в сезоне-2010/11.

Напомним, Александер-Арнольд в прошлом сезоне помог Ливерпулю занять второе место в Премьер-лиге с 97 очками и выиграть Лигу чемпионов. Он вошел в символическую сборную сезона и в ЛЧ, и в АПЛ. Всего на счету Трента 16 голевых передач во всех турнирах прошлого сезона.

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