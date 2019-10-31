Александр-Арнольд: Стать капитаном Ливерпуля – моя мечта

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд признался, что в будущем хочет стать капитаном родной команды.

"Я не стыжусь сказать, что быть капитаном – это мечта. Неизвестно, случится ли это когда-нибудь, ведь я не выбираю того, кто является капитаном.

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Но это то, чего я хочу достичь в один день. Капитанская повязка Ливерпуля – это то, о чем я всегда мечтал, и то, что меня мотивирует. Я всегда был игроком Ливерпуля, этот клуб всегда был моим домом. Я никогда не думал о смене команды. Я всегда верил, что мне судьбой было предназначено играть за Ливерпуль. Когда я вырос, мечтой всегда было играть здесь. Сейчас я живу этой мечтой, и не вижу, что что-то изменилось", – цитирует Александр-Арнольда ВВС.

Напомним, в прошлом сезоне 21-летний латераль стал одним из лучших ассистентов Европы – 16 результативных передач во всех турнирах.

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