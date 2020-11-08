Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд не смог доиграть центральный матч 8-го тура АПЛ против Манчестер Сити.

Трент был заменен на 63 минуте, когда получил повреждение икроножной мышцы во время одного из своих фирменных рывков.

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По информации Liverpool Echo, защитнику предстоит пройти детальное обследование, однако шансы Александера-Арнольда помочь сборной Англии в ближайших матчах мизерные. Добавим, что ранее Ливерпуль из-за серьезной травмы на длительное время потерял ван Дейка.

К слову, Трент в текущем сезоне провел 11 матчей в составе Ливерпуля, записав в свой актив 3 ассиста во всех турнирах.

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