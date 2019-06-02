toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ХОСЕ АНТОНИО РЕЙЕС

Александр-Арнольд: Не стоит думать о бледной игре – Ливерпуль чемпион Европы

01:06 36 Читати українською
Александр-Арнольд: Не стоит думать о бледной игре – Ливерпуль чемпион Европы
Трент Александер-Арнольд / Фото АР

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд эмоционально прокомментировал победу над Тоттенхэмом (2:0) в финале Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Сложно выразить это словами. С таким сезоном, как у нас, мы заслуживали этой победы больше, чем любая другая команда. Мы сделали что-то особенное, мы доминировали в матче.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Оглядываться не будем и думать о том, что игра вышла вялой. Будем думать о том, что мы европейские чемпионы.

Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только-что осуществилась", – цитирует Александера-Арнольда BBC.

Напомним, в чемпионате Англии прошлого сезона Ливерпуль финишировал вторым, уступив Манчестер Сити.

Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов 2018/19
1 июня
4122
Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
40
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук