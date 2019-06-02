Александр-Арнольд: Не стоит думать о бледной игре – Ливерпуль чемпион Европы

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд эмоционально прокомментировал победу над Тоттенхэмом (2:0) в финале Лиги чемпионов.

"Сложно выразить это словами. С таким сезоном, как у нас, мы заслуживали этой победы больше, чем любая другая команда. Мы сделали что-то особенное, мы доминировали в матче.

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Оглядываться не будем и думать о том, что игра вышла вялой. Будем думать о том, что мы европейские чемпионы.

Я обычный парень из Ливерпуля, чья мечта только-что осуществилась", – цитирует Александера-Арнольда BBC.

Напомним, в чемпионате Англии прошлого сезона Ливерпуль финишировал вторым, уступив Манчестер Сити.

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