"Месси играет в футбол в голове и знает, что может случиться в следующий момент. Благодаря этому он может придумать что угодно в любой точке поля.

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Он может видеть те вещи, которые тебе недоступны. Плюс, он замечает их быстрее. Половины шага защитника достаточно, чтобы ему убежать от него. Он ведет себя так, будто играет против манекенов.

У Месси нет минусов, он лучший игрок в истории. Я буду бесконечно счастлив, если меня когда-нибудь поставят рядом с ним", – цитирует Александера-Арнольда Goal.

Напомним, Трент Александер-Арнольд помог Ливерпулю выбить Барсу из Лиги чемпионов весной 2019-го.

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