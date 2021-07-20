Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд начал подготовку к новому сезону после своего повреждения.

"Я полностью свободен от боли. Чувствую себя в форме, и сейчас я вернулся к полноценным тренировкам. Считаю, что я в достаточно хорошей форме, чтобы начать играть", – поделился Александр-Арнольд в комментарии пресс-службе клуба.

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Отметим, что англичанин получил травму в товарищеском матче, из-за чего не смог отправиться на Евро-2020 в составе своей национальной сборной.

К слову, Александр-Арнольд провел 45 матчей в составе Ливерпуля в прошлом сезоне, записав в свой актив 2 гола и 9 ассистов.

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