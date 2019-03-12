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Александер-Арнольд может сыграть против Баварии

16:41 4 Читати українською
Александер-Арнольд может сыграть против Баварии
Александер-Арнольд / Reuters

Защитник Ливерпуля Трент Алексндер-Арнольд имеет шанс попасть в состав команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

В конце матча против Бернли Александер-Арнольд был заменен из-за повреждения и оставалось под вопросом, сможет ли сыграть против Баварии.

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Журналист The Times Пол Джойс опубликовал во вторник положительное обновление:

"Трент Александер-Арнольд надеется принять участие в матче. У него есть боль в спине, но он настроен оптимистично, что будет готов к игре", написал Джойс.

Теги
Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Бавария - Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд
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