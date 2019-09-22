Александер-Арнольд: Ливерпуль хотел реабилитироваться за поражение от Наполи

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над Челси (2:1) в матче 6 тура АПЛ.

"Мы приехали сюда в хорошей форме, попытались выполнить план на игру и исправиться за поражение в середине недели. Мы показали, что у нас хорошая команда.

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Хендерсон сначала хотел исполнить штрафной, но потом подумал, что это слишком близко для него. Он скинул мяч, а я попытался ударить изо всех сил.

Гол, отмененный VAR? Это было психологически сложно для соперника. Ты думаешь, что забил гол, отпраздновал его, а когда возвращаешься на свою позицию, то внезапно его отменяют.

Мы не могли рассчитывать, что приедем сюда и будем действовать по своему плану. Это гордая команда, они были намерены биться с нами. Последние 25-30 минут были действительно тяжелыми", – цитирует Александра-Арнольда BBC Sport.

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