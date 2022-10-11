Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд избежал серьёзной травмы, полученной в матче с Арсеналом (2:3). The Times сообщает, что игрок сборной Англии выбыл на 2-3 недели. Daily Mail эту информацию подтверждает, добавляя, что Трент может вернуться на поле до конца октября.

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Тем не менее, в следующих пяти-шести матчах Александер-Арнольд Ливерпулю помочь не сможет. Защитник точно пропустит игры с Рейнджерс, Манчестер Сити, Вест Хэмом, Ноттингем Форест и Аяксом.

Также в лазарете Ливерпуля сейчас находятся Жоэль Матип, Луис Диас, Кертис Джонс, Энди Робертсон, Артур Мело, Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

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