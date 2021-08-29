Бывший хавбек Шахтера всего три недели назад завершил переход в состав турецкого гранда. Тейшейра еще не набрал оптимальную форму, но уже забивает.

Тот самый мальчик: Балотелли взбесился после ранней замены в Турции

Матч против Карагюмрюка стал для Алекса вторым (оба неполные) за Бешикташ. Однако бразилец уже имеет в своем активе достижение – именно он забил единственный мяч в отчетном поединке. Дебютный гол получился еще и довольно красивым.

Напомним, что последние 5 лет Алекс провел в Китае, где выступал за Цзянсу Сунин. Именно этот клуб зимой 2016-го заплатил Шахтеру 50 млн евро.

"Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо