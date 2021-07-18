Бывший полузащитник Шахтера Алекс Тейшейра принял предложение Бешикташа и в ближайшее время присоединится к турецкой команде, сообщает Fanatik.

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Сторонам удалось достичь согласия по зарплате 31-летнего футболиста. Отмечается, что бразилец согласился получать 2,5 млн евро в год, но попросил дополнительно 2 млн евро в виде бонуса. Ожидается, что контракт будет подписан после того, как стороны согласуют последние нюансы.

Напомним, первым и пока единственным клубом футболиста в Европе был донецкий Шахтер. Алекс Тейшейра провел в Украине пять лет, после чего за 50 млн евро перешел в Цзянсу Сунин. Китайский этап карьеры завершился в январе 2021-го, и с тех пор Алекс так и не нашел новое место работы.

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