Тейшейра стал свободным агентом в начале 2021 года, ведь его 5-летний контракт с Цзянсу Сунин завершился. На хавбека уже охотятся клубы с большими деньгами.

Алекс Тейшейра может стать гражданином Китая – хавбеку предлагают астрономическую сумму

Как утверждает SqenfFoot, Алекс уже поставил свою подпись под 2-летним контрактом с Аль-Хилялем, который возглавляет Разван Луческу. По условиям контракта бразилец сможет заработать за этот период 13 млн евро. Правда, отдельные СМИ сообщают только о стадии переговоров с экс-"горняком".

Ранее была информация, что полузащитник может заключить контракт с одним из китайских клубов и даже получить гражданство Китая, ведь в "Поднебесной" находится уже 5 лет.

Заметим, Тейшейра перебрался в Цзянсу Сунин из Шахтера за 50 млн евро в 2016 году и провел за китайский клуб более 150 матчей.

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