Бразильский атакующий хавбек может оказаться в Турции, где в его услугах заинтересованы Бешикташ и Галатасарай, утверждает Fanatik.

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По информации источника, оба клуба уже одобрили трансфер и активно ведут переговоры с представителями Алекса Тейшейры. Галатасарай после избрания нового президента теперь может вести работу на трансферном рынке и готов удовлетворить требования 31-летнего бразильца.

Напомним, первым и пока единственным клубом футболиста в Европе был донецкий Шахтер. Алекс Тейшейра провел в Украине пять лет, после чего за 50 млн евро компенсации перешел в Цзянсу Сунин. Китайский этап карьеры завершился в январе 2021-го, и с тех пор Алекс так и не нашел новое место работы.

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