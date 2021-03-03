Гремио запросил информацию об Алексе Тейшейре и всерьез размышляет над подписанием бразильца, сообщает gremistas.net.

Шахтер может вернуть Тейшейру – бразильцем также интересуется клуб АПЛ

Наставник команды Ренато Порталуппи заявил, что клуб ищет игроков, которые умеют забивать голы, а Тейшейру рассматривают как потенциального бомбардира. Впрочем, переговоры между Гремио и полузащитником еще не ведутся.

Напомним, Тейшейра выступал за "горняков" в 2010-2016 годах, провел 222 матча, в которых отметился 89 голами и 25 ассистов. Последним клубом Алекса был Цзянсу Сунин, с которым он разорвал контракт в январе 2021 года.

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